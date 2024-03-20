В "Байере" уверены, что Алонсо останется

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро завил, что его клуб надеется оградить своего главного тренера Хаби Алонсо от интереса "Ливерпуля" и "Баварии".

Алонсо считается фаворитом на роль следующего главного тренера и "Ливерпуля", и "Баварии", которые прощаются со своими нынешними наставниками в конце сезона.



Однако в "Байере" отнюдь не смирились с потерей Алонсо, для которого работа в Леверкузене стала первой самостоятельной на тренерском поприще.



"У Хаби Алонсо есть контракт до 2026 года, и нет причины сомневаться в том, что он останется здесь".



"В футболе никогда не знаешь, что случится, но я очень ему доверяю, у нас хорошие отношения", — цитирует Карро Evening Standard.



Тем временем, как утверждает итальянская газета La Repubblica, "Бавария" охладела к Алонсо и теперь своим кандидатом номер один рассматривает экс-наставника "Тоттенхэма" и "Челси" Антонио Конте.