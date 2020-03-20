Рэтклифф хочет найти "следующего Мбаппе" для МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что хочет найти для своего клуба "следующего Килиана Мбаппе".

Помимо 27.7% акций "Юнайтед", Рэтклифф также получил контроль над футбольными операциями клуба, а значит трансферную политику "красных дьяволов" ожидают изменения.



Рэтклифф намекает, что при нем приоритетом "Юнайтед" будет приглашение перспективных игроков, нежели готовых звезд за огромные деньги.



"Я бы предпочел найти следующего Мбаппе, нежели тратить состояние, пытаясь купить успех. В некотором смысле покупка Мбаппе — это не так уж умно, не так ли?"



"Каждый может это понять. Гораздо сложнее найти этого самого следующего Мбаппе или Джуда Беллингема, следующего Роя Кина", — цитирует Рэтклиффа Sky Sports.