Гвардиолу ждет встреча с "Барселоной"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встретится со своим бывшим клубом "Барселоной" в рамках предсезонного турне "горожан" по США.

В рамках подготовки к сезону 2024/25 грядущим летом "Сити" собирается провести в Америке две недели, в течение которых команда Гвардиолы сыграет ряд товарищеских матчей.

"Сити" начнет свое американское турне с матча против "Селтика" в Чапел-Хилле 23 июля. Последний раз "горожане" пересекались с шотландским грандом на групповой стадии Лиги Чемпионов в 2016 году.

27 июля "Сити" сразится с "Миланом" в Нью-Йорке, а спустя три дня состоится упомянутое выше воссоединение Гвардиолы и "Барселоны" в Орландо.

Завершит "Сити" свое турне матчем против "Челси" на 100-тысячном "Огайо" в Коламбусе 3 августа.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2024 00:05

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  1. hammersmith 20.03.2024 01:13 # hammersmith
    нахуй не нужны опущенные эти, пусть лучше по азии ездят.

    (ответить)

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