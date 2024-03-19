Вернер хочет остаться в "Тоттенхэме"

Нападающий Тимо Вернер открыт к тому, чтобы остаться в "Тоттенхэме" после окончания своей аренды.

В январе "Тоттенхэм" взял Вернера в аренду у "РБ Лейпциг" на остаток сезона 2023/24. С тех пор Тимо забил два гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах за "шпор".



По информации Sky Sport Germany, Вернер очень комфортно себя чувствует в "Тоттенхэме" и хотел бы заключить постоянный контракт со "шпорами".



"Тоттенхэму" принадлежит опция выкупа 28-летнего игрока сборной Германии за 17 миллионов евро (14.5 млн. фунтов), однако воспользоваться ей можно не позднее начала Евро-2024.



Вернер не был основным игроком "РБ Лейпциг" в первой половине этого сезона, поэтому Тимо будет открыт к уходу из немецкого клуба грядущим летом, даже если "Тоттенхэм" не выкупит его.