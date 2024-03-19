Рассмотрение второго дела "Эвертона" по ФФП состоится на следующей неделе

Слушание второго дела по нарушению "Эвертоном" правил финансового фейр-плей состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее в этом сезоне Премьер-Лига сняла 10 очков с "Эвертона" за нарушение правил ФФП. В результате апелляции "ирискам" удалось смягчить наказание до шести очков штрафа.



Но после того, как Премьер-Лига получила финансовые отчеты клубов за сезон 2022/23, в адрес "Эвертона" были выдвинуты новые обвинения — а также в адрес "Ноттингем Форест".



Рассмотрение дела "Форест" уже завершено, и накануне Премьер-Лига объявила о снятии четырех очков с "лесников" за превышение на 34.5 млн. фунтов установленного лимита убытка.



Как сообщает Daily Mail, слушание второго дела "Эвертона" состоится на следующей неделе. "Ириски" ожидают нового снятия очков, но попытаются указать независимой комиссии на то, что частично уже были наказаны за период, к которому относится нарушение.



Премьер-Лига настроена завершить рассмотрение обоих дел и возможных апелляций по ним как можно скорее, чтобы избежать кошмарного сценария, при котором интрига с борьбой за выживание сохранится и после окончания сезона.