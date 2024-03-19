Холанд получил травму в сборной Норвегии

Эрлинг Холанд За 12 дней до матча против "Арсенала" нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму на тренировке сборной Норвегии.

23-летний Холанд пропустил значительную часть зимнего периода из-за повреждения стопы, что не помешало ему забить 29 голов в 34 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.

Сразу после международного перерыва "Сити" ждет матч против одного из двух своих конкурентов в борьбе за титул Премьер-Лиги, и теперь участие в нем Холанда может оказаться под вопросом.

Как сообщает Sky Sports, из-за возникших проблем со здоровьем Холанд досрочно завершил тренировку норвежской сборной во вторник. Эрлинг покинул поле с явным дискомфортом.

Добавим, в этот международный перерыв норвежцам предстоит сыграть товарищеские матчи против Чехии и Словакии.


Метки Манчестер Сити, сборная Норвегии, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. cucumber-25 19.03.2024 21:42 # cucumber-25
    Стопудовая афёра. Когда решается вопрос о чемпионстве в АПЛ, болт он ложил на товарняк сборной

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  2. redwhitegun 19.03.2024 21:35 # redwhitegun
    Да симулянт. Сейчас куда не глянь, у всех травмы ебать, в манчестер приедет и будет тренироваться как обычно)

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  3. skychnie-oboi 19.03.2024 21:21 # skychnie-oboi
    Как уже надоели эти сборные...

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