Холанд получил травму в сборной Норвегии

За 12 дней до матча против "Арсенала" нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму на тренировке сборной Норвегии.

23-летний Холанд пропустил значительную часть зимнего периода из-за повреждения стопы, что не помешало ему забить 29 голов в 34 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.



Сразу после международного перерыва "Сити" ждет матч против одного из двух своих конкурентов в борьбе за титул Премьер-Лиги, и теперь участие в нем Холанда может оказаться под вопросом.



Как сообщает Sky Sports, из-за возникших проблем со здоровьем Холанд досрочно завершил тренировку норвежской сборной во вторник. Эрлинг покинул поле с явным дискомфортом.



Добавим, в этот международный перерыв норвежцам предстоит сыграть товарищеские матчи против Чехии и Словакии.