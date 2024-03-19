Рэтклифф объяснил, почему МЮ нужен новый стадион

Сэр Джим Рэтклифф объяснил свое решение построить новый стадион для "Манчестер Юнайтед".

Ранее в марте "Юнайтед" подтвердил свое намерение построить новый стадион на месте "Олд Траффорд". Рэтклифф закладывается на арену, которая по вместимости превзойдет 90-тысячный "Уэмбли".



По словам Рэтклиффа, Премьер-Лиге и Англии в целом не хватает по-настоящему крупного стадиона на севере страны.



"Я бы назвал "Манчестер Юнайтед" величайшим клубом в мире. С этим можно спорить, но один из трех лучших — точно".



"Они, наверное, являются крупнейшим спортивным брендом в мире. Некоторые американские бренды довольно велики, но они не являются мировыми брендами, как "Юнайтед".



"Это слегка похоже на Coca-Cola — куда бы вы ни отправились в мире, там слышали о "Манчестер Юнайтед". Поэтому им нужен стадион, который будет соответствовать клубу и бренду".



"Возможно, 20 лет так и было, но не сегодня. "Олд Траффорд" — крупнейший стадион в Премьер-Лиге, но он выглядит слегка износившимся".



"Посмотрите, что "Реал" делает с "Бернабеу" и "Барселона" с "Ноу Камп". "Бернабеу" поразителен — я был там два года назад на полуфинале (Лиги Чемпионов) между "Манчестер Сити" и "Реалом", и это просто поразительный стадион. Это словно котел шума, это по-настоящему впечатляет".



"Ноу Камп", конечно, производит мощное впечатление, но они все равно тратят много денег, перестраивая и обновляя свои стадионы".



"Если вы посмотрите на Премьер-Лигу, то у нас нет ничего, что бы сравнилось с "Бернабеу" или "Ноу Камп". И при этом Премьер-Лига в несколько раз крупнее испанской лиги с точки зрения масштаба, популярности и важности, потому что все деньги именно здесь".



"Люди по всему миру знают Премьер-Лигу, они знают все команды в Премьер-Лиге. Они не знают всех команд в испанской лиге, немецкой лиге или итальянской лиге. Но они знают "Вест Хэм", "Эвертон", остальных".



"Премьер-Лига нуждается в площадках, которые смогут сравниваться с некоторыми из наших европейских конкурентов".



"Нам нужен поразительный стадион, который сможет принимать матчи сборной Англии и большие матчи, а людям с севера не придется ехать в Лондон, чтобы посмотреть большой матч", — цитирует Рэтклиффа Daily Mail.