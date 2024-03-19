Эриксен не чувствует себя счастливым в МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен заявил, что не чувствует себя счастливым в клубе с "Олд Траффорд".

В этом сезоне Эриксен отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги и 11, если учитывать все соревнования.



Сейчас 32-летний датчанин не выходит в старте "Юнайтед" с января, шесть из семи последних матчей целиком проведя на скамейке запасных.



Эта ситуация не устраивает Эриксена, однако Кристиан с уважением относится к решениям главного тренера Эрика Тен Хага.



"Прежде я уже говорил, что меня не устраивает, когда я не играю, но это не то, что лишает меня сна".



"Команда хорошо выступает, и я должен уважать отводимую мне роль. Со своей стороны я должен упорно трудиться и быть свежим на каждый матч. Это я и делаю. Сейчас мне легче принять свою роль, нежели прежде".



"Я разговаривал с Эриком (Тен Хагом) о том, что не чувствую себя счастливым в этом ситуации и хочу играть как можно больше, но я доступен и должен быть доступен для команды, и так будет всегда".



"Он (Тен Хаг) сказал, что это его выбор и что Кобби (Майну) выступает хорошо, как и остальная полузащита, поэтому у нас есть конкуренция на позициях, что ожидаемо, когда представляешь топ-клуб. У нас огромная конкуренция в составе", — сообщил Эриксен Tipsbladet.