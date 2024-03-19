Майну дополнительно вызван в сборную Англии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну был дополнительно вызван в сборную Англии на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.

Напомним, изначально 18-летнего Майну не оказалось среди 25 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейта вызвал на предстоящие матчи. Кобби получил приглашение только из молодежной сборной U-21.



Однако сегодня FA объявила, что Майну получил повышение и был переведен в первую сборную Англии — впервые в своей карьере.



Отметим, что это решение Саутгейта не связано с травмами — все 25 игроков уже явились в расположение национальной команды.



Заманить Майну под свои знамена по-прежнему мечтает Гана, однако участие в товарищеских матчах за Англию не станет помехой к смене сборной в будущем, если Кобби этого пожелает.



Добавим, англичане сыграют с Бразилией на "Уэмбли" в ближайшую субботу, а спустя три дня здесь же примут Бельгию. Это будут последние матчи, прежде чем Саутгейт объявит заявку на Евро-2024.