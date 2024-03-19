"Юнайтед" определил Саутгейта целью номер один на замену Тен Хагу

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф сделал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта своей целью номер один на замену Эрику Тен Хагу.

На прошлой неделе Саутгейт, объявляя имена вызванных на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии игроков, сообщил, что не будет обсуждать свое будущее до Евро-2024.



Контракт 53-летнего Саутгейта с FA рассчитан до декабря, и его досрочное прекращение стоило бы "Юнайтед" 800,000 фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Star, Рэтклифф уверен в том, что сможет заманить Саутгейта в "Юнайтед", и надеется получить ответ от экс-защитника "Мидлсбро" как можно скорее, чтобы скорректировать планы на лето.



Рэтклифф и спортивный директор Ineos сэр Дэйв Брейлсфорд остановились на кандидатуре Саутгейта как на наиболее предпочтительной после консультаций с рядом легенд "Юнайтед". Гарет является популярной фигурой среди людей, имеющих влияние на клуб с "Олд Траффорд".



Что касается нынешнего наставника "Юнайтед" в лице Тен Хага, то Эрик находится под огромным давлением из-за нестабильных результатов команды в этом сезоне.



Утверждается, что даже завоевания Кубка Англии или путевки в Лигу Чемпионов может оказаться недостаточно, чтобы Тен Хаг избежал увольнения. На расставание с Эриком "Юнайтед" пришлось бы потратить до 10 млн. фунтов в качестве компенсации.