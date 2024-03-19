"Юнайтед" определил Саутгейта целью номер один на замену Тен Хагу
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф сделал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта своей целью номер один на замену Эрику Тен Хагу.
На прошлой неделе Саутгейт, объявляя имена вызванных на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии игроков, сообщил, что не будет обсуждать свое будущее до Евро-2024.
Контракт 53-летнего Саутгейта с FA рассчитан до декабря, и его досрочное прекращение стоило бы "Юнайтед" 800,000 фунтов в неделю.
Как утверждает Daily Star, Рэтклифф уверен в том, что сможет заманить Саутгейта в "Юнайтед", и надеется получить ответ от экс-защитника "Мидлсбро" как можно скорее, чтобы скорректировать планы на лето.
Рэтклифф и спортивный директор Ineos сэр Дэйв Брейлсфорд остановились на кандидатуре Саутгейта как на наиболее предпочтительной после консультаций с рядом легенд "Юнайтед". Гарет является популярной фигурой среди людей, имеющих влияние на клуб с "Олд Траффорд".
Что касается нынешнего наставника "Юнайтед" в лице Тен Хага, то Эрик находится под огромным давлением из-за нестабильных результатов команды в этом сезоне.
Утверждается, что даже завоевания Кубка Англии или путевки в Лигу Чемпионов может оказаться недостаточно, чтобы Тен Хаг избежал увольнения. На расставание с Эриком "Юнайтед" пришлось бы потратить до 10 млн. фунтов в качестве компенсации.
19.03.2024 17:00
Просмотров: 438
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
МЮ - клуб пидорасов.
(ответить)
Верной дорогой идут.
(ответить)
Минобороны отчиталось о взятии Орловки под Адвеевкой
ВСУ с трудом держат оборону к западу от Авдеевки на линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое. Эксперт Bild Рёпке оценивал вчера ситуацию как критическую для Украины. И вот Орловка пала, Тоненькое на очереди.
Украинская линия обороны смещается на запад к селу Уманское (зелёная линия на карте). «Новая линия обороны смещается сюда, идя вдоль рек и водоёмов. Это значит, что здесь будут пытаться выстроить оборону. Для Украины это всё крайне критично, так как у неё нет второй линии обороны к западу. То есть она должна держать эту территорию. Но и для России это также критично».
Приближается последнии сражение под Авдеевкой по защитной линии водоемов, прорвав которую, или обойдя через Бердычи российская армия выйдет на оперативный простор, заставив ВСУ откатиться за Карловское водохранилище и т.д.
Это значит, что ВСУ откатится от Донецка и 10 лет его обстрелов, наконец, прекратятся.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий