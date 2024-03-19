Стерлинг не собирается в Саудовскую Аравию

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг откажется от переезда в Саудовскую Аравию грядущим летом.

Недавно президент "Челси" Тодд Бели совершил визит в Саудовскую Аравию, надеясь на помощь местных клубов с избавлением от балласта на "Стэмфорд Бридж" в летнее трансферное окно.

Таблоиды называли 29-летнего Стерлинга одним из игроков, которых "Челси" может продать саудитам, однако Daily Mail утверждает, что Рахим собирается сражаться за свою карьеру в лондонском клубе.

Стерлинга не смущает исходящий от болельщиков "Челси" негатив — в минувшее воскресенье Рахим был освистан публикой "Стэмфорд Бридж" за свои промахи в матче Кубке Англии против "Лестера".

Не напрягает Стерлинга и потеря места в составе сборной Англии, куда он не был вызван на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии, рискуя не поехать на Евро-2024.

Стерлинг намерен отработать свой контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, по которому у него остается еще два полных года.


Метки Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 19.03.2024 16:32 # gameboy
    Геи там много не играют, Хендерсон в пример

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  2. leysan 19.03.2024 16:15 # leysan
    Очень жаль

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