Стерлинг не собирается в Саудовскую Аравию

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг откажется от переезда в Саудовскую Аравию грядущим летом.

Недавно президент "Челси" Тодд Бели совершил визит в Саудовскую Аравию, надеясь на помощь местных клубов с избавлением от балласта на "Стэмфорд Бридж" в летнее трансферное окно.



Таблоиды называли 29-летнего Стерлинга одним из игроков, которых "Челси" может продать саудитам, однако Daily Mail утверждает, что Рахим собирается сражаться за свою карьеру в лондонском клубе.



Стерлинга не смущает исходящий от болельщиков "Челси" негатив — в минувшее воскресенье Рахим был освистан публикой "Стэмфорд Бридж" за свои промахи в матче Кубке Англии против "Лестера".



Не напрягает Стерлинга и потеря места в составе сборной Англии, куда он не был вызван на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии, рискуя не поехать на Евро-2024.



Стерлинг намерен отработать свой контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, по которому у него остается еще два полных года.