Рэтклифф исключает приобретения "вроде Беллингема"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что его клуб не будет тратить весь свой летний трансферный бюджет на "пару замечательных игроков".

Купив 27.7% акций "Юнайтед", Рэтклифф затеял масштабную перестройку клуба. Прежде всего сэр Джим начал с руководящих должностей.



Летом Рэтклифф займется обновлением состава команды, однако британский бизнесмен заранее исключает звездные приобретения за кучу денег, используя в качестве примера Джуда Беллингема из "Реала".



"Беллингем — замечательный футболист. Но наш фокус не на этом. Потратить много денег на пару замечательных игроков — не выход".



"Если вы посмотрите на последние 10 лет, клуб делал это, тратя много денег на пару замечательных игроков. Прежде всего нам нужно пригласить правильных людей на правильные места. Людей, которые будут отвечать за управление и организацию в клубе. А также нужно убедиться, что у нас порядок с комплектацией состава, это столь важная часть футбола сегодня", — цитирует Рэтклиффа The Guardian.