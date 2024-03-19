Браим Диас интересен "Ливерпулю" и "Юнайтед"

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к атакующему полузащитнику "Реала" Браиму Диасу в преддверии летнего трансферного окна.

Диас уже знаком с английским футболом, проведя несколько лет в системе "Манчестер Сити" на старте своей карьеры. Правда Браим так и не получил полноценного шанса у "горожан", от которых он ушел в "Реал" в 2019 году.



В этом сезоне 24-летний Диас является важным игроком для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи в 33 матчах.



Как сообщает HITC, "Ливерпуль" и "Юнайтед" особенно внимательно следят за Диасом, который с недавних пор решил выступать за сборную Марокко, но также Браим интересен "Арсеналу", "Челси" и "Тоттенхэму".



Еще одним козырем Диаса, чей контракт с "Реалом" рассчитан до 2027 года, является универсальность. Браим способен сыграть по всему фронту атаки.