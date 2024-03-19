Гвардиола надеется, что игроки "Сити" избегут травм в сборных

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что его игроки вернутся из своих сборных целыми и невредимыми.

"Сити" отлично провел отрезок, который предшествовал паузе на игры сборных, одержав шесть победу кряду во всех соревнованиях. Обыграв "Ньюкасл" со счетом 2:0 в минувшую субботу, "горожане" стало первой в истории командой, достигавшей 1/2 финала Кубка Англии шесть сезонов подряд.



Сейчас подавляющее большинство подопечных Гвардиолы разъехались по своим сборным, и Хосепу остается надеяться, что эти 10 дней не принесут новостей насчет травм.



"Я не буду смотреть матчи сборных, я отдохну. А когда в четверг они вернутся, мы посмотрим, какие игроки уцелели, а какие не уцелели".



"В этот период, в столь сложную часть сезона, бывает сложно отпускать всех игроков на товарищеские матчи, но расписание есть расписание", — цитирует Гвардиолу The Independent.