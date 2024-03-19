"Эвертон" потребует минимум 80 млн. фунтов за Брантуэйта

"Эвертон" потребует минимум 80 миллионов фунтов за защитника Джаррада Брантуэйта, в котором заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Брантуэйт очень ярко проводит этот сезон. Джаррад принял участие в 25 матчах Премьер-Лиги и забил два гола, оформив с "Эвертоном" семь "клин-шитов".



Несмотря на то, что в этом сезоне "ириски" вновь оказались вовлечены в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, команда Шона Дайча может похвастать совместно четвертой лучшей обороной в дивизионе, и заслуга Брантуэйта в этом велика.



Брантуэйт считает одной из главных трансферных целей "Юнайтед" на грядущее лето, если не самой главной.



Однако TEAMtalk утверждает, что "Эвертон" установил внушительную цену за Брантуэйта, в качестве ориентира избрав трансфер Харри Магуайра из "Лестера" в "Юнайтед" в 2019 году.



Тогда Магуайр обошелся "Юнайтед" в 80 млн. фунтов и до сих пор остается самым дорогим защитником в мире. Иронично, что как раз Харри Брантуэйт и может заменить на "Олд Траффорд".



Источник добавляет, что "Эвертон" ожидает продать Брантуэйта летом. Помимо "Юнайтед", заполучить Джаррада хочет и "Челси", но интерес "красных дьяволов" является более конкретным.