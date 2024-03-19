"Тоттенхэм" сыграет с "Ньюкаслом" в Австралии через три дня после завершения сезона

Через три дня после завершения сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" сыграет товарищеский матч в Австралии против "Ньюкасла".

Стартовавший 11 августа прошлого года сезон Премьер-Лиги 2023/24 завершится в воскресенье, 19 августа. Однако после 38-го тура ни "Тоттенхэм", ни "Ньюкасл" не будет распускать своих игроков.



Как сообщает The Times, 22 мая два английских клуба сойдутся на родине главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.



Данный товарищеский матч состоится в Мельбурне на Мельбурнском крикетном стадионе, который вмещает 100,000 зрителей.



Возможным соперником "Тоттенхэма" по этому матчу также рассматривался "Челси", однако из-за того, что "синие" продвинулись в Кубке Англии и теперь находятся в одной победе от финала, "шпорам" пришлось переориентироваться на "Ньюкасл".