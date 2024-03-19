"Юнайтед" может поспорить с "Сити" за Пакету

"Манчестер Юнайтед" может составить конкуренцию своим соседям из "Манчестер Сити" в борьбе за атакующего полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакету.

"Сити" был заинтересован в покупке Пакеты еще прошлым летом, но из-за расследования FA в отношении Лукаса по поводу ставок решил вместо него приобрести Матеуша Нунеша у "Вулверхэмптона".



Нунеш так и не заиграл в "Сити", вдобавок над "горожанами" вновь нависла угроза лишиться Бернарду Силвы, которого хотят видеть в ПСЖ, "Барселоне" и Саудовской Аравии.



Поэтому грядущим летом "Сити" может возобновить интерес к Пакете, однако Daily Express утверждает, что еще одним претендентом на Лукаса обещает стать "Юнайтед".



При этом у "Юнайтед" есть козырь в борьбе за 26-летнего игрока сборной Бразилии, и этот козырь заключается во встречном интересе "Вест Хэма" к защитнику "красных дьяволов" Харри Магуайру.



Добавим, если верить слухам, контракт Пакеты с "Вест Хэмом" предусматривает отступные в 86 миллионов фунтов.