"Челси" может позвать Индзаги на место Почеттино

"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Интера" Симоне Индзаги.

Будущее нынешнего наставника "Челси" Маурисио Почеттино остается под большим вопросом, что связано не только с неважными результатами, но и с натянутыми отношениями аргентинского специалиста с болельщиками клуба.



Владельцы "Челси" примут свое решение насчет Почеттино в конце сезона, однако TEAMtalk утверждает, что Индзаги является одним из специалистов, которых "синие" рассматривают в качестве возможной замены для Маурисио.



Индзаги привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги и за ее пределами своей блестящей работой в "Интере", который достиг финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне и который сейчас находится на пороге чемпионства в Серии А.



Индзаги счастлив в Милане и имеет контракт до 2025 года, однако существует вероятность, что 47-летний итальянец даст себя уговорить кому-нибудь из грандов.