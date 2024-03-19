Саутгейт собирался попробовать Трента в полузащите против Бразилии и Бельгии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планировал устроить правому защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду аудирование в качестве центрального полузащитника в предстоящих матчах.

Напомним, 25-летнего Александер-Арнольда не оказалось среди 25 игроков, которые в прошлый четверг получили вызов в сборную Англии на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.



И хотя прежде Саутгейт не всегда жаловал Александер-Арнольда, на сей раз единственной причиной отсутствия Трента в списке стала травма задней поверхности бедра, которую вице-капитан "Ливерпуля" получил против "Бернли" 10 февраля.



Более того, как стало известно Daily Mail, Саутгейт возлагал большие надежды на Александер-Арнольда в этот международный перерыв, собираясь провести эксперимент с позицией Трента.



Саутгейт хотел посмотреть, как Александер-Арнольд проявит себя в качестве центрального полузащитника против таких сложных соперников, как бразильцы и бельгийцы, которые занимают пятое и четвертое место, соответственно, в рейтинге сборных ФИФА.



Универсальность Трента могла бы пригодиться Саутгейту в свете ужасной формы Калвина Филлипса из "Вест Хэма" и вопросов насчет готовности 33-летнего Джордана Хендерсона из "Аякса". Но теперь Гарету придется искать другие решения.