Мален может оказаться в "Арсенале" или "Ливерпуле"

Вингер Дониэлл Мален хочет покинуть дортмундскую "Боруссию" грядущим летом и вполне может оказаться в Премьер-Лиге.

В предыдущие недели ходили слухи, что "Боруссия" может обменять Малена на вингера Джейдона Санчо, который принадлежит "Манчестер Юнайтед" и который проводит вторую половину этого сезона в Дортмунде на правах аренды.



Однако Sky Sport Germany стало известно, что на данном этапе "Юнайтед" не проявляет серьезного интереса к Малену. "Арсенал", "Ливерпуль" и другие клубы Премьер-Лиги являются более конкретными вариантами для Дониэлла.



Контракт Малена с "Боруссией" рассчитан до 2026 года, и ожидается, что гранд Бундеслиги попросит 40-50 миллионов евро (34-43 млн. фунтов) за 25-летнего голландца.



Добавим, в этом сезоне Мален забил 13 голов и отдал пять результативных передач во всех соревнованиях.