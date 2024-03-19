"Реал" хочет купить Гарначо

Алехандро Гарначо "Реал" заинтересован в приобретении вингера Алехандро Гарначо.

В конце прошлого сезона Гарначо заключил с "Юнайтед" новый контракт до 2028 года. В отличие от нападающего Маркуса Рэшфорда, который явно расслабился, когда продлил сотрудничество с "красными дьяволами", Алехандро заиграл только лучше после повышения зарплаты.

В этом сезоне Гарначо утвердился основным игроком "Юнайтед". 19-летний аргентинец провел 38 матчей во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.

Успехи Гарначо не остались незамеченными со стороны "Реала", утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале.

В Мадриде отлично понимают, что трансфер Гарначо будет чрезвычайно сложным и дорогим, но все равно ставят перед собой цель подписать Алехандро в ближайшие два года.

"Реал" верит, что Гарначо обладает потенциалом одного из лучших атакующих игроков в мире. Королевский клуб предложит Алехандро пойти по стопам своего кумира Криштиану Роналду, который в 2009 году сменил Манчестер на Мадрид и благодаря этому обрел статус суперзвезды.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1496

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 19.03.2024 09:01 # redwhitegun
    85 тысяч болельщиков приехали на СБ, чтобы увидеть презентацию какого то ноунейма?

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  2. forestersti 19.03.2024 08:59 # forestersti
    Благодаря переходу в реал получил статус суперзвезды? Что за бред? Разве не в мю криш выиграл все на клубном и личном уровне?

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  3. chelsiukpro 19.03.2024 07:54 # chelsiukpro
    Агент Горначо шарит! Запустив слухи выбивает контракт на 250к неделю....

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  4. breadpeat 19.03.2024 07:34 # breadpeat
    Звоните через 5 лет..

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  5. suddenly 19.03.2024 06:59 # suddenly
    У Реала Винисиус слева играет, ещё и Мбаппе хотят купить. Куда им Гарначо? Хотя Гарначо может и справа играть, но всё равно ещё далеко до уровня Реала.

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  6. alexomck 19.03.2024 06:26 # alexomck
    ставят перед собой цель подписать Алехандро в ближайшие два года.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106497/#reply

    Реалу ещё Холанда покупать, так что ближайшие 2-3 сезона посидит в МЮ этот топарик, да.

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  7. chelsea-69 19.03.2024 06:17 # chelsea-69
    Это кто ваще такой?

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