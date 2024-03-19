"Реал" хочет купить Гарначо

"Реал" заинтересован в приобретении вингера Алехандро Гарначо.

В конце прошлого сезона Гарначо заключил с "Юнайтед" новый контракт до 2028 года. В отличие от нападающего Маркуса Рэшфорда, который явно расслабился, когда продлил сотрудничество с "красными дьяволами", Алехандро заиграл только лучше после повышения зарплаты.



В этом сезоне Гарначо утвердился основным игроком "Юнайтед". 19-летний аргентинец провел 38 матчей во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.



Успехи Гарначо не остались незамеченными со стороны "Реала", утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале.



В Мадриде отлично понимают, что трансфер Гарначо будет чрезвычайно сложным и дорогим, но все равно ставят перед собой цель подписать Алехандро в ближайшие два года.



"Реал" верит, что Гарначо обладает потенциалом одного из лучших атакующих игроков в мире. Королевский клуб предложит Алехандро пойти по стопам своего кумира Криштиану Роналду, который в 2009 году сменил Манчестер на Мадрид и благодаря этому обрел статус суперзвезды.