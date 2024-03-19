"Реал" хочет купить Гарначо
"Реал" заинтересован в приобретении вингера Алехандро Гарначо.
В конце прошлого сезона Гарначо заключил с "Юнайтед" новый контракт до 2028 года. В отличие от нападающего Маркуса Рэшфорда, который явно расслабился, когда продлил сотрудничество с "красными дьяволами", Алехандро заиграл только лучше после повышения зарплаты.
В этом сезоне Гарначо утвердился основным игроком "Юнайтед". 19-летний аргентинец провел 38 матчей во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.
Успехи Гарначо не остались незамеченными со стороны "Реала", утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале.
В Мадриде отлично понимают, что трансфер Гарначо будет чрезвычайно сложным и дорогим, но все равно ставят перед собой цель подписать Алехандро в ближайшие два года.
"Реал" верит, что Гарначо обладает потенциалом одного из лучших атакующих игроков в мире. Королевский клуб предложит Алехандро пойти по стопам своего кумира Криштиану Роналду, который в 2009 году сменил Манчестер на Мадрид и благодаря этому обрел статус суперзвезды.
19.03.2024 06:00
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Последние комментарии:
85 тысяч болельщиков приехали на СБ, чтобы увидеть презентацию какого то ноунейма?
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Благодаря переходу в реал получил статус суперзвезды? Что за бред? Разве не в мю криш выиграл все на клубном и личном уровне?
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Агент Горначо шарит! Запустив слухи выбивает контракт на 250к неделю....
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Звоните через 5 лет..
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У Реала Винисиус слева играет, ещё и Мбаппе хотят купить. Куда им Гарначо? Хотя Гарначо может и справа играть, но всё равно ещё далеко до уровня Реала.
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ставят перед собой цель подписать Алехандро в ближайшие два года.
Источник: http://fapl.ru/posts/106497/#reply
Реалу ещё Холанда покупать, так что ближайшие 2-3 сезона посидит в МЮ этот топарик, да.
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Это кто ваще такой?
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