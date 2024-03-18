Нуньес не приедет в сборную Уругвая

Дарвин Нуньес Сборная Уругвая разрешила своему нападающему Дарвину Нуньесу остаться в расположении "Ливерпуля" на лечение.

После поражения 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Нуньес, Луис Диас и Коди Гакпо получили травмы.

И если Диас, у которого возникли проблемы с паховой областью, сегодня откликнулся на вызов из сборной Колумбии, то уругвайцы позволили Нуньесу остаться дома и заняться своим здоровьем.

Как уточняет talkSPORT, Нуньеса в очередной раз в этом сезоне беспокоит задняя поверхность бедра, поэтому Дарвин не поможет команде Марсело Бьелсы в товарищеских матчах против сборной Страны Басков и против Кот-д'Ивуара.

Нуньес сыграл уже 42 матча за "Ливерпуль" в этом сезоне с учетом всех соревнований, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач. Против "Юнайтед" Дарвин сам не отличился, но дважды ассистировал партнерам.

Добавим, в своем первом после этого международного перерыва матче "Ливерпуль" сразится с "Брайтоном". Эта игра Премьер-Лиги состоится на "Энфилде" 31 марта.




Метки Ливерпуль, Нуньес, сборная Уругвая, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 23:00

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  1. high-malvern 18.03.2024 23:32 # high-malvern
    Говорят, что Нуньес, Диас и Гакпо получили недавно травму прямой кишки в 1/4 финала Кубка Англии.

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