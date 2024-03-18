Нуньес не приедет в сборную Уругвая

Сборная Уругвая разрешила своему нападающему Дарвину Нуньесу остаться в расположении "Ливерпуля" на лечение.

После поражения 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Нуньес, Луис Диас и Коди Гакпо получили травмы.



И если Диас, у которого возникли проблемы с паховой областью, сегодня откликнулся на вызов из сборной Колумбии, то уругвайцы позволили Нуньесу остаться дома и заняться своим здоровьем.



Как уточняет talkSPORT, Нуньеса в очередной раз в этом сезоне беспокоит задняя поверхность бедра, поэтому Дарвин не поможет команде Марсело Бьелсы в товарищеских матчах против сборной Страны Басков и против Кот-д'Ивуара.



Нуньес сыграл уже 42 матча за "Ливерпуль" в этом сезоне с учетом всех соревнований, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач. Против "Юнайтед" Дарвин сам не отличился, но дважды ассистировал партнерам.



Добавим, в своем первом после этого международного перерыва матче "Ливерпуль" сразится с "Брайтоном". Эта игра Премьер-Лиги состоится на "Энфилде" 31 марта.