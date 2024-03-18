Габриэль отказался от вызова в сборную Бразилии

Габриэль Магальяэс Защитник "Арсенала" Габриэль Магальэяс отказался от вызова в сборную Бразилии из-за травмы стопы.

Уже в ближайшую пятницу бразильцы проведут товарищеский матч против Англии на "Уэмбли", а 26 марта навестят испанцев.

Примечательно, что к ближайшему матчу на "Уэмбли" бразильцы готовятся на базе "Арсенала" в Лондон-Колни. Здесь же будет и Габриэль, но в тренировочной форме своего клуба, а не национальной команды.

Как сообщает Daily Mail, стопа беспокоит Габриэля уже продолжительное время, однако травма не считается серьезной. Отказ 26-летнего защитника от выступлений за сборную, скорее, является мерой предосторожности.

Ожидается, что Габриэль успеет поправить свое здоровье к важнейшему для "Арсенала" матчу Премьер-Лиги в гостях у "Манчестер Сити" 31 марта.


Метки Арсенал, Габриэль, сборная Бразилии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 320

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsae88 18.03.2024 22:14 # chelsae88
    Педик встал раком готовясь принимать партнеров по команде. Содомия и разврат в гейклубе вышли на новый уровень и игроки уже прямо на поле устраивают оргии.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: