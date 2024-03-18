Габриэль отказался от вызова в сборную Бразилии
Защитник "Арсенала" Габриэль Магальэяс отказался от вызова в сборную Бразилии из-за травмы стопы.
Уже в ближайшую пятницу бразильцы проведут товарищеский матч против Англии на "Уэмбли", а 26 марта навестят испанцев.
Примечательно, что к ближайшему матчу на "Уэмбли" бразильцы готовятся на базе "Арсенала" в Лондон-Колни. Здесь же будет и Габриэль, но в тренировочной форме своего клуба, а не национальной команды.
Как сообщает Daily Mail, стопа беспокоит Габриэля уже продолжительное время, однако травма не считается серьезной. Отказ 26-летнего защитника от выступлений за сборную, скорее, является мерой предосторожности.
Ожидается, что Габриэль успеет поправить свое здоровье к важнейшему для "Арсенала" матчу Премьер-Лиги в гостях у "Манчестер Сити" 31 марта.
18.03.2024 22:00
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