Габриэль отказался от вызова в сборную Бразилии

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальэяс отказался от вызова в сборную Бразилии из-за травмы стопы.

Уже в ближайшую пятницу бразильцы проведут товарищеский матч против Англии на "Уэмбли", а 26 марта навестят испанцев.



Примечательно, что к ближайшему матчу на "Уэмбли" бразильцы готовятся на базе "Арсенала" в Лондон-Колни. Здесь же будет и Габриэль, но в тренировочной форме своего клуба, а не национальной команды.



Как сообщает Daily Mail, стопа беспокоит Габриэля уже продолжительное время, однако травма не считается серьезной. Отказ 26-летнего защитника от выступлений за сборную, скорее, является мерой предосторожности.



Ожидается, что Габриэль успеет поправить свое здоровье к важнейшему для "Арсенала" матчу Премьер-Лиги в гостях у "Манчестер Сити" 31 марта.