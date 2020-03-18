"Форест" подаст апелляцию на снятие четырех очков

"Форест" подтвердил, что собирается подать апелляцию на решение Премьер-Лиги снять с клуба четыре очка за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее днем стало известно, что за нарушение правил ФФП Премьер-Лиги "Форест" был наказан снятием четырех очков, в результате опустившись в зону вылета.



Позже со стороны Премьер-Лиги поступило подтверждение. Лига объясняет, что в сезоне 2022/23 "Форест" превысил установленный лимит убытка на 34.5 млн. фунтов.



Обычно этот лимит в Премьер-Лиге составляет 105 млн. фунтов за трехлетний период, но сумма сокращается на 22 млн. фунтов за каждый сезон, проведенный в Чемпиошипе.



Учитывая то, что "Форест" вышел в Премьер-Лигу летом 2022, для "лесников" этот трехлетний лимит составлял 61 млн. фунтов.



"Форест" отреагировал на решение Премьер-Лиги с "огромным разочарованием", отказавшись признать свою вину. Теперь "лесники" попытаются оспорить решение независимой комиссии.