Родри: "Вы увидите лучшую версию этой команды"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри предупредил, что после международного перерыва его команда предстанет в своем лучшем обличии.

"Сити" может быть весьма доволен своей текущей формой. Победа 2:0 над "Ньюкаслом" в Кубке Англии в минувшее воскресенье стала шестой подряд для "горожан".



Кроме того, "Сити" уже 22 матча кряду во всех турнирах не знает поражений, но Родри ожидает, что после паузы для сборных "горожане" будут играть еще лучше.



"Этот перерыв пойдет нам на пользу. В конце сезона вы увидите лучшую версию этой команды".



"Так всегда происходит — из-за тренера, из-за стандартов клуба, из-за нас самих и из-за того, чему мы научились за эти годы. Это то, чего мы хотим".



"Мы просим парней отдыхать как можно больше. Я знаю, что это тяжело, но наши сборные ждут товарищеские матчи. Играть за свои сборные — это важно, но также нужно думать о концовке сезона. Думаю, лучший период еще впереди", — цитирует Родри The Independent.