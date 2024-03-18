Фернандеш призвал изменить правила футбола после удаления Диалло
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш призвал изменить правила футбола и перестать наказывать игроков, которые снимают футболку, празднуя забитый гол.
Забив победный для "Юнайтед" гол в компенсированное время второго экстра-тайма четвертьфинального матча Кубка Англии против "Ливерпуля" накануне (4:3), вингер Амад Диалло отпраздновал это снятой футболкой.
Следуя букве закона, рефери Джон Брукс предъявил желтую карточку Диалло, который уже имел "горчичник" на тот момент. В результате "Юнайтед" заканчивал матч вдесятером.
По мнению Фернандеша, в праздновании со снятием футболки нет ничего плохого, если это происходит с уважением к сопернику.
"Он был вознагражден, потому что он делает правильные вещи. Он заслуживает это. К сожалению, его удалили, но это часть момента, и так бывает с молодежью".
"Это должен быть момент наслаждения, и я думаю, это правило футбола следует изменить, потому что ты должен иметь возможность отпраздновать гол и насладиться своим моментом — естественно, с уважением к другим клубам", — цитирует Фернандеша The Guardian.
18.03.2024 19:00
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В чём проблема праздновать не снимая футболку?
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