Фернандеш объяснил, почему завершал матч с "Ливерпулем" в центре обороны

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил, почему матч против "Ливерпуля" в Кубке Англии завершал на позиции центрального полузащитника.

В период своих выступлений за "Юнайтед" Фернандеш зарекомендовал себя одним из лучших полузащитников созидательного плана в Премьер-Лиге.



Однако накануне ситуация сложилась таким образом, что Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан и Виктор Линделеф были заменены, и "Юнайтед" остался только с двумя защитниками в экстра-таймах.



В результате Фернандеш был вынужден составить пару в центре обороне с Харри Магуайром, и это помогло "красным дьяволам" вырвать победу 4:3.



"Я делаю то, что необходимо для победы в матче. Мне все равно, где играть. Этого не было в нашем плане. Я пытался играть персонально по полю, но я чувствовал, что моментами могу прыгнуть на их полузащитников, а моментами могу опуститься чуть глубже и помочь Эйчу (Магуайру), потому что, разумеется, "Ливерпуль" обладает большой скоростью впереди".



"У них вышел свежий Гакпо, а Эйч давно не играл, поэтому мне пришлось помочь ему и защитникам, чтобы добыть результат. Мне все равно, где играть, но когда я далеко от ворот, я не могу забивать и ассистировать! Но и соперник при этом не может забить, потому что в начале своей карьеры я был центральным защитником, и у меня кое-что осталось с тех времен", — цитирует Фернандеша Daily Mail.