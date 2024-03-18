Почеттино объяснил ситуацию с пенальти против "Лестера"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил ситуацию с пенальти в победном матче Кубка Англии против "Лестера" накануне (4:2).

"Челси" потребовалось удаление у соперника и два гола в компенсированное время, чтобы дожать "Лестер" и выйти в полуфинал Кубка Англии.



Эта победа могла бы быть легче, если бы в первом тайме Стерлинг реализовал пенальти, который он сам и заработал.



У болельщиков "Челси" остались вопросы, почему к точке подошел не штатный пенальтист команды в лице Коула Палмера, однако Почеттино призывает уважать решение игроков.



"Рахим попросил мяч, чтобы исполнить пенальти, и Коул отдал ему мяч. Вы видели это по телевизору, и это не проблема".



"Коул может промахнуться, Рахим может промахнуться. Для меня это было их решение, и я всегда будут поддерживать решение моих игроков в поле".



"Очевидно, я не могу ничего скрывать. Как и вы, я испытал негативные эмоции, но я собираюсь поддержать его, все мы собираемся поддержать его".



"Нам нужно принять критику. Это не значит, что мы согласны или нет, но мы должны принять ее, потому что это наши фанаты, и все фанаты в футболе живут ожиданиями и хотят лучшего для клуба, для игроков", — цитирует Почеттино The Independent.