Сборная Англии представила форму на Евро-2024
Сборная Англии представила свою новую домашнюю и выездную формы на Евро-2024 от технического спонсора Nike.
До старта Евро-2024 остается менее 100 дней, и Англия является одной из 24 команд, принимающих участие в турнире в Германии.
В преддверии товарищеских матчей против Бразилии и Бельгии англичане показали, в какой форме будут выступать на первенстве Европы.
И если домашняя форма выполнена в классическом белом цвете, то выездной комплект фиолетового цвета определенно привлекает внимание.
Nike объясняет выбор цвета для выездной формы смешением красного и синего — цветов предыдущих гостевых комплектов.
18.03.2024 15:00
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Последние комментарии:
ниче так форма. кстати, прикольный воротник на домашнем комплекте. но ПОЧЕМУ фотографируются в футболках и брюках? давайте еще спортивный костюм с ботинками наденем..
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Цвета логотипа ///M на руковах =)
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