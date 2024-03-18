Сборная Англии представила форму на Евро-2024

Сборная Англии представила свою новую домашнюю и выездную формы на Евро-2024 от технического спонсора Nike.

До старта Евро-2024 остается менее 100 дней, и Англия является одной из 24 команд, принимающих участие в турнире в Германии.



В преддверии товарищеских матчей против Бразилии и Бельгии англичане показали, в какой форме будут выступать на первенстве Европы.



И если домашняя форма выполнена в классическом белом цвете, то выездной комплект фиолетового цвета определенно привлекает внимание.



Nike объясняет выбор цвета для выездной формы смешением красного и синего — цветов предыдущих гостевых комплектов.











