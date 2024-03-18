Сборная Англии представила форму на Евро-2024

Форма сборной Англии на Евро-2024 Сборная Англии представила свою новую домашнюю и выездную формы на Евро-2024 от технического спонсора Nike.

До старта Евро-2024 остается менее 100 дней, и Англия является одной из 24 команд, принимающих участие в турнире в Германии.

В преддверии товарищеских матчей против Бразилии и Бельгии англичане показали, в какой форме будут выступать на первенстве Европы.

И если домашняя форма выполнена в классическом белом цвете, то выездной комплект фиолетового цвета определенно привлекает внимание.

Nike объясняет выбор цвета для выездной формы смешением красного и синего — цветов предыдущих гостевых комплектов.

Форма сборной Англии на Евро-2024

Форма сборной Англии на Евро-2024

Форма сборной Англии на Евро-2024


Метки Nike, Евро-2024, сборная Англии, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 15:00

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  1. danilych89 18.03.2024 15:36 # danilych89
    ниче так форма. кстати, прикольный воротник на домашнем комплекте. но ПОЧЕМУ фотографируются в футболках и брюках? давайте еще спортивный костюм с ботинками наденем..

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  2. abse 18.03.2024 15:01 # abse
    Цвета логотипа ///M на руковах =)

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