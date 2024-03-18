Кантона открыт к работе в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона заявил, что заинтересован в какой-нибудь роли на "Олд Траффорд" при сэре Джиме Рэтклиффе.

Купив 27.7% акций "Юнайтед", Рэтклифф затеял масштабную перестройку клуба. Например, сэр Джим взялся за строительство нового стадиона, к чему он привлек бывшего защитника "красных дьяволов" Гари Невилла.



По словам Кантона, у него нет времени для тренерской работы, однако Эрик готов помочь "Юнайтед" в какой-нибудь другой роли.



"Есть ли для меня роль в "Юнайтед"? Я занимаюсь слишком большим количеством вещей, которые я люблю, чтобы быть еще и главным тренером. Во всем, что я делаю, я упорно тружусь и выкладываюсь на 100 процентов, и это обеспечивает меня уверенностью и удовольствием".



"Поэтому у меня нет времени быть главным тренером. Но, возможно, что-нибудь другое..."



"Уверен, при Джиме Рэтклиффе мы вернемся в свое лучшее состояние. Это важно, как ты управляешь своим клубом. Рэтклифф всегда был фанатом "Юнайтед". Он отличный бизнесмен, но также он обладает большой страстью к спорту", — цитирует Кантона The Independent.