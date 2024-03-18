Саутгейт не закрывает дверь перед Гринвудом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий Мейсон Гринвуд может вернуться в национальную команду, но не на Евро-2024.

22-летний Гринвуд очень уверенно проводит этот сезон за "Хетафе" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", забив шесть голов и отдав пять результативных передач.



Даже если дорога назад в "Юнайтед" для Гринвуда закрыта, снова сыграть за сборную Англии Мейсон еще может.



"Думаю, это не для периода перед Евро. Думаю, решение позволить ему продолжить карьеру за рубежом было хорошим, но должен сказать, я не следил за ним внимательно".



"Думаю, в данный момент это стало бы большим отвлекающим фактором для команды. Давайте посмотрим, как будет в следующем сезоне", — цитирует Саутгейта talkSPORT.



Добавим, свой единственный матч за сборную Англии Гринвуд сыграл в 2020 году. Перед игрой с Исландией Мейсон был отчислен из национальной команды вместе с Филом Фоденом, с которым они привели двух местных девушек в отель, нарушив коронавирусные ограничения.