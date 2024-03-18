Тен Хаг не понимает сомнений насчет характера "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил недоумение, почему люди продолжают ставить под сомнение характер его команды.

Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 4:3 над "Ливерпулем" в 1/4 финала Кубка Англии. Завершив основное время со счетом 2:2, "красные дьяволы" пропустили от Харви Эллиотта в первом экстра-тайме, но дважды забили во втором.



Тен Хаг надеется, что столь эффектная концовка в исполнении его команды положит конец дискуссиям о том, есть ли у "Юнайтед" характер.



"Я этого не понимаю. Эти игроки обладают замечательным характером, и мы снова убедились в их целеустремленности".



"По ходу этого сезона мы столкнулись со множеством препятствий, и каждый раз нам приходилось их преодолевать. Например, вчера Джонни Эванс травмировался на последней минуте, и нам пришлось задействовать игрока (Ван-Биссаку), который не играл четыре-пять недель и провел только одну-две тренировки".



"Однако мы можем справляться с такими ситуациями лучше, нежели делали это осенью, когда нам было действительно сложно".



"Я очень горжусь тем, какой ход мы набрали, но мы все еще должны наверстать упущенное. Я рад, что "Тоттенхэм" проиграл, а "Вилла" потеряла очки. Мы рады выйти в полуфинал, но нужно продолжать двигаться вперед", — цитирует Тен Хага BBC.