Тен Хаг не понимает сомнений насчет характера "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил недоумение, почему люди продолжают ставить под сомнение характер его команды.

Накануне "Юнайтед" отпраздновал победу 4:3 над "Ливерпулем" в 1/4 финала Кубка Англии. Завершив основное время со счетом 2:2, "красные дьяволы" пропустили от Харви Эллиотта в первом экстра-тайме, но дважды забили во втором.

Тен Хаг надеется, что столь эффектная концовка в исполнении его команды положит конец дискуссиям о том, есть ли у "Юнайтед" характер.

"Я этого не понимаю. Эти игроки обладают замечательным характером, и мы снова убедились в их целеустремленности".

"По ходу этого сезона мы столкнулись со множеством препятствий, и каждый раз нам приходилось их преодолевать. Например, вчера Джонни Эванс травмировался на последней минуте, и нам пришлось задействовать игрока (Ван-Биссаку), который не играл четыре-пять недель и провел только одну-две тренировки".

"Однако мы можем справляться с такими ситуациями лучше, нежели делали это осенью, когда нам было действительно сложно".

"Я очень горжусь тем, какой ход мы набрали, но мы все еще должны наверстать упущенное. Я рад, что "Тоттенхэм" проиграл, а "Вилла" потеряла очки. Мы рады выйти в полуфинал, но нужно продолжать двигаться вперед", — цитирует Тен Хага BBC.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 12:00

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