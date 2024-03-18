Нуньес, Диас, и Гакпо получили травмы против "Юнайтед"

Проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3, "Ливерпуль" также потерял с травмами трех нападающих.

Накануне "Ливерпуль" завершил выступление в Кубке Англии, не сумев преодолеть четвертьфинальный раунд.



Помимо результата, дополнительным огорчением для "красных" стали травмы Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Коди Гакпо. Первый сыграл матч целиком, второй покинул поле на 114-й минуте, а третий вышел на замену во втором тайме.



Тем не менее, эти повреждения едва ли носят серьезный характер, потому что главный тренер Юрген Клопп ожидает, что все трое отправятся в свои сборные.



"Сейчас парни разъедутся по своим сборным. Мы надеемся, они вернутся здоровыми. Лучо (Диас) почувствовал дискомфорт в паховой области. У Дарвина задняя поверхность бедра. Коди подвернул свою лодыжку. Через четыре-пять дней им играть снова, и это безумие. Надеюсь, мы стильно завершим сезон".



"Парни выложились без остатка. Мы не лучшим образом принимали решения. Остается смириться с результатом. Соперник заслужил выйти в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были заканчивать игру, но мы этого не сделали, и мы знали, что они могут отыграться".



"Думаю, мои парни снова показали невероятный характер. Они снова очень постарались. Каждый это показал. Нельзя сравнивать наш сезон с "Юнайтед" из-за количества матчей. Мы проиграли, и мы справимся с этим".



"Я все равно горжусь тем, что увидел сегодня. Парни должны восстановиться, и мы постараемся изо всех сил после международного перерыва", — сообщил Клопп BBC.