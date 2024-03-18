Нуньес, Диас, и Гакпо получили травмы против "Юнайтед"

Луис Диас и Дарвин Нуньес Проиграв "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:3, "Ливерпуль" также потерял с травмами трех нападающих.

Накануне "Ливерпуль" завершил выступление в Кубке Англии, не сумев преодолеть четвертьфинальный раунд.

Помимо результата, дополнительным огорчением для "красных" стали травмы Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Коди Гакпо. Первый сыграл матч целиком, второй покинул поле на 114-й минуте, а третий вышел на замену во втором тайме.

Тем не менее, эти повреждения едва ли носят серьезный характер, потому что главный тренер Юрген Клопп ожидает, что все трое отправятся в свои сборные.

"Сейчас парни разъедутся по своим сборным. Мы надеемся, они вернутся здоровыми. Лучо (Диас) почувствовал дискомфорт в паховой области. У Дарвина задняя поверхность бедра. Коди подвернул свою лодыжку. Через четыре-пять дней им играть снова, и это безумие. Надеюсь, мы стильно завершим сезон".

"Парни выложились без остатка. Мы не лучшим образом принимали решения. Остается смириться с результатом. Соперник заслужил выйти в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были заканчивать игру, но мы этого не сделали, и мы знали, что они могут отыграться".

"Думаю, мои парни снова показали невероятный характер. Они снова очень постарались. Каждый это показал. Нельзя сравнивать наш сезон с "Юнайтед" из-за количества матчей. Мы проиграли, и мы справимся с этим".

"Я все равно горжусь тем, что увидел сегодня. Парни должны восстановиться, и мы постараемся изо всех сил после международного перерыва", — сообщил Клопп BBC.


Метки Гакпо, Диас, Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Нуньес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 18.03.2024 10:04 # apl-nash
    Диаса и Гакпо можно не лечить. Просто утилизировать путём кремации

    (ответить)

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