"Арсенал" собирается продать Смит-Роу, Нкетиа и Нелсона
Грядущим летом "Арсенал" позволит трем своим воспитанникам в лице Эмиля Смит-Роу, Эдди Нкетиа и Риса Нелсона покинуть клуб.
У "Арсенала" большие планы на летнее трансферное окно, включая покупку нападающего, и отбить часть затрат "канониры" готовы с помощью продажи игроков, которые не входят в долгосрочные планы главного тренера Микеля Артеты.
По информации Football Transfers, уход Смит-Роу, Нкетиа и Нелсона выглядит все более вероятным, причем переговоры с Эмилем и Рисом об условиях расставания уже близки к компромиссу.
Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги 23-летний Смит-Роу, 24-летний Нкетиа выходили в стартовом составе "Арсенала" два и 10 раз, соответственно. 24-летний Нелсон этого еще не делал. Из них троих в чемпионате смог забить только Эдди — пять раз, причем все пять голов случились в первые три месяца кампании.
18.03.2024 09:00
Просмотров: 1041
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да никому это гавно не нужно, пусть дальше в гейклубе гниют
(ответить)
Из всех троих жаль отпускать только Смитрова...
(ответить)
самое оптимальное решение для всех, удачи в новых клубах!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий