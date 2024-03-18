"Арсенал" собирается продать Смит-Роу, Нкетиа и Нелсона

Эмиль Смит-Роу и Эдди Нкетиа Грядущим летом "Арсенал" позволит трем своим воспитанникам в лице Эмиля Смит-Роу, Эдди Нкетиа и Риса Нелсона покинуть клуб.

У "Арсенала" большие планы на летнее трансферное окно, включая покупку нападающего, и отбить часть затрат "канониры" готовы с помощью продажи игроков, которые не входят в долгосрочные планы главного тренера Микеля Артеты.

По информации Football Transfers, уход Смит-Роу, Нкетиа и Нелсона выглядит все более вероятным, причем переговоры с Эмилем и Рисом об условиях расставания уже близки к компромиссу.

Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги 23-летний Смит-Роу, 24-летний Нкетиа выходили в стартовом составе "Арсенала" два и 10 раз, соответственно. 24-летний Нелсон этого еще не делал. Из них троих в чемпионате смог забить только Эдди — пять раз, причем все пять голов случились в первые три месяца кампании.


Метки Арсенал, Нелсон, Нкетиа, Смит-Роу

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. chelsae88 18.03.2024 09:58 # chelsae88
    Да никому это гавно не нужно, пусть дальше в гейклубе гниют

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  2. redwhitegun 18.03.2024 09:30 # redwhitegun
    Из всех троих жаль отпускать только Смитрова...

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  3. ab55khan 18.03.2024 09:07 # ab55khan
    самое оптимальное решение для всех, удачи в новых клубах!

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