"Арсенал" собирается продать Смит-Роу, Нкетиа и Нелсона

Грядущим летом "Арсенал" позволит трем своим воспитанникам в лице Эмиля Смит-Роу, Эдди Нкетиа и Риса Нелсона покинуть клуб.

У "Арсенала" большие планы на летнее трансферное окно, включая покупку нападающего, и отбить часть затрат "канониры" готовы с помощью продажи игроков, которые не входят в долгосрочные планы главного тренера Микеля Артеты.



По информации Football Transfers, уход Смит-Роу, Нкетиа и Нелсона выглядит все более вероятным, причем переговоры с Эмилем и Рисом об условиях расставания уже близки к компромиссу.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги 23-летний Смит-Роу, 24-летний Нкетиа выходили в стартовом составе "Арсенала" два и 10 раз, соответственно. 24-летний Нелсон этого еще не делал. Из них троих в чемпионате смог забить только Эдди — пять раз, причем все пять голов случились в первые три месяца кампании.