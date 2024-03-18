Клопп призвал "Ливерпуль" извлечь выгоду от вылета из Кубка Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду извлечь выгоду от вылета из Кубка Англии.

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии, потеряв возможность завоевать все четыре доступных в этом сезоне трофея.



Однако Клопп считает, что в этом вылете может быть польза, потому что "Ливерпуль" слегка облегчил свое расписание, а значит будет иметь больше сил для борьбы в Премьер-Лиге и Лиге Европы.



"Разумеется, до сих пор для нас это был гораздо более интенсивный сезон (чем для МЮ). Думаю, каждый знает это. Вам просто нужно посчитать количество матчей. Сегодня было сложно. Это было сложно".



"Поздравлю "Юнайтед" с выходом в полуфинал. У нас будет на матч или два меньше, и мы постараемся это использовать в ближайшие недели", — сообщил Клопп ITV.