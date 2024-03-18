"Челси" наградит Палмера удвоением зарплаты

"Челси" собирается наградить вингера Коула Палмера удвоением зарплаты за блестящий дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж".

Накануне 21-летний Палмер, купленный у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов, помог "Челси" вырвать победу 4:2 против "Лестера" и выйти в полуфинал Кубка Англии.



Против "лис" Палмер забил свой 14-й гол за "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований, а также отдал свою 12-ю результативную передачу.



По информации Daily Star, "Челси" уже готовит свое предложение о новом контракте для Палмера, собираясь увеличить зарплату Коула с текущих 75,000 до 150,000 фунтов в неделю.



Добавим, успехи Палмера не остались незамеченными и со стороны главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который на прошлой неделе впервые вызвал Коула в национальную команду.