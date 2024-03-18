"Челси" наградит Палмера удвоением зарплаты
"Челси" собирается наградить вингера Коула Палмера удвоением зарплаты за блестящий дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж".
Накануне 21-летний Палмер, купленный у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов, помог "Челси" вырвать победу 4:2 против "Лестера" и выйти в полуфинал Кубка Англии.
Против "лис" Палмер забил свой 14-й гол за "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований, а также отдал свою 12-ю результативную передачу.
По информации Daily Star, "Челси" уже готовит свое предложение о новом контракте для Палмера, собираясь увеличить зарплату Коула с текущих 75,000 до 150,000 фунтов в неделю.
Добавим, успехи Палмера не остались незамеченными и со стороны главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который на прошлой неделе впервые вызвал Коула в национальную команду.
18.03.2024 07:00
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Стерлинг и Палмер нашли себе мешки по проще, где от них ничего особо не требуется
Занимаешь себе 10-месте и кайфуешь
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Стерлинг 325 получает, а ему хотят всего лишь 150 сделать. Как то жиденько, могли бы ещё чуть накинуть.
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