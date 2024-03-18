Клопп сорвался на журналисте после поражения от МЮ

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сорвался на журналисте датского телевидения после поражения 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

Накануне "Ливерпуль" завершил выступление в Кубке Англии, дважды пропустив от "Юнайтед" в экстра-таймах. После матча на "Олд Траффорд" скандинавское телевидение спросило Клоппа, почему его команда сбавила обороты в дополнительные 30 минут.

"Должен сказать, слегка тупой вопрос. Я не знаю, сколько матчей сыграл "Юнайтед", но я сбился со счета, сколько матчей сыграли мы за последнее время. Это спорт".

"Я по-настоящему расстроен этим вопросом, но вы, разумеется, посчитали его хорошим", — ответил Клопп.

Затем журналист уточнил, действительно ли дело в том, что "Ливерпуль" сыграл слишком много матчей, в ответ на что Клопп сорвался, намекнул на лишний вес представителя медиа и сбежал в раздевалку.

"О, да ладно. Как видно, вы не в лучшей форме, и у меня нет нервов на вас", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 06:00

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  1. suddenly 18.03.2024 06:09 # suddenly
    >>Клопп сорвался, намекнул на лишний вес представителя медиа и сбежал в раздевалку.

    Надо было как Почеттино сказать, что игроки не спали, не ели перед матчем и поэтому проиграли.

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  2. wilegend 18.03.2024 06:04 # wilegend
    таракан

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