Клопп сорвался на журналисте после поражения от МЮ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сорвался на журналисте датского телевидения после поражения 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

Накануне "Ливерпуль" завершил выступление в Кубке Англии, дважды пропустив от "Юнайтед" в экстра-таймах. После матча на "Олд Траффорд" скандинавское телевидение спросило Клоппа, почему его команда сбавила обороты в дополнительные 30 минут.



"Должен сказать, слегка тупой вопрос. Я не знаю, сколько матчей сыграл "Юнайтед", но я сбился со счета, сколько матчей сыграли мы за последнее время. Это спорт".



"Я по-настоящему расстроен этим вопросом, но вы, разумеется, посчитали его хорошим", — ответил Клопп.



Затем журналист уточнил, действительно ли дело в том, что "Ливерпуль" сыграл слишком много матчей, в ответ на что Клопп сорвался, намекнул на лишний вес представителя медиа и сбежал в раздевалку.



"О, да ладно. Как видно, вы не в лучшей форме, и у меня нет нервов на вас", — цитирует Клоппа Sky Sports.



