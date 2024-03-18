Тен Хаг: "Это может быть тот самый момент"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг верит, что победа 4:3 над "Ливерпулем" в Кубке Англии может стать переломным моментом сезона.

Гол Амада Диалло в компенсированное время второго экстра-тайма позволил "Юнайтед" вырвать победу над "Ливерпулем" и выйти в полуфинал Кубка Англии, где "красных дьяволов" ждет "Ковентри" из Чемпионшипа.



Тен Хаг чувствует, что эта победа может вдохновить его команду на ударную концовку сезона.



"Это может быть тот самый момент. Он придаст команде веры и энергии, чтобы творить удивительные вещи. Если мы можем победить "Ливерпуль", значит мы можем победить любого соперника".



"Я уже много неделю говорю, что у этой команды очень хорошее будущее. Вы можете видеть ее потенциал".



"Думаю, в первые 35 минут это были лучшие минуты нашего сезона. Мы были в игре и действовали как команда. Однако нельзя оставлять такие разрывы между линиями против "Ливерпуля", иначе они переиграют тебя. После перерыва это продолжилось".



"Нам нужно было измениться. Мы рисковали, мы оставались один на один, и игроки были удивительно хороши — характером, настроем".



"Они обладали сильной верой в победу в этом матче. Мы пошли за ней и получили ее", — цитирует Тен Хага Sky Sports.