Стерлинг: "Вернусь в 10 раз сильнее"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг извинился за свой промах с пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Лестера".

Воскресный матч Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж" не удался Стерлингу, который отметился лишь несколькими промахами.



Заработав пенальти в первом тайме, Стерлинг решил сам его и исполнить, но не смог пробить голкипера "Лестера". Однако Рахим уверяет болельщиков "Челси", что эта осечка только закалит его.



"Впереди "Уэмбли". Хочу сказать всем фанатам "Челси", что приношу извинения за промах с пенальти. Я вернусь в 10 раз сильнее, чтобы помогать команде побеждать и продолжать сражаться за эту эмблему каждый день. Вперед, "синие", — написал Стерлинг в инстаграме.