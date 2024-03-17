Стерлинг: "Вернусь в 10 раз сильнее"

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг извинился за свой промах с пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Лестера".

Воскресный матч Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж" не удался Стерлингу, который отметился лишь несколькими промахами.

Заработав пенальти в первом тайме, Стерлинг решил сам его и исполнить, но не смог пробить голкипера "Лестера". Однако Рахим уверяет болельщиков "Челси", что эта осечка только закалит его.

"Впереди "Уэмбли". Хочу сказать всем фанатам "Челси", что приношу извинения за промах с пенальти. Я вернусь в 10 раз сильнее, чтобы помогать команде побеждать и продолжать сражаться за эту эмблему каждый день. Вперед, "синие", — написал Стерлинг в инстаграме.


Метки болельщики, Кубок Англии, Лестер, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2024 23:00

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  1. skydreams 17.03.2024 23:18 # skydreams
    и чо он кстати только за промах с пеналя извинения принёс? за все остальные промахи и в целом игру за соперника он извиниться не хочет? сегодня хотя бы после очередного проёба не ржал как долбаёб, а даже немножко расстроился, уже прогресс

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  2. skydreams 17.03.2024 23:15 # skydreams
    ну мож на матч и вернется. а потом пять будет руинить всё, что сможет. надеюсь летом это недоразумение уйдёт

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