Стерлинг: "Вернусь в 10 раз сильнее"
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг извинился за свой промах с пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Лестера".
Воскресный матч Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж" не удался Стерлингу, который отметился лишь несколькими промахами.
Заработав пенальти в первом тайме, Стерлинг решил сам его и исполнить, но не смог пробить голкипера "Лестера". Однако Рахим уверяет болельщиков "Челси", что эта осечка только закалит его.
"Впереди "Уэмбли". Хочу сказать всем фанатам "Челси", что приношу извинения за промах с пенальти. Я вернусь в 10 раз сильнее, чтобы помогать команде побеждать и продолжать сражаться за эту эмблему каждый день. Вперед, "синие", — написал Стерлинг в инстаграме.
17.03.2024 23:00
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Последние комментарии:
и чо он кстати только за промах с пеналя извинения принёс? за все остальные промахи и в целом игру за соперника он извиниться не хочет? сегодня хотя бы после очередного проёба не ржал как долбаёб, а даже немножко расстроился, уже прогресс
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ну мож на матч и вернется. а потом пять будет руинить всё, что сможет. надеюсь летом это недоразумение уйдёт
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