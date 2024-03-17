После окончания невероятно захватывающего матча на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Англии.

"Юнайтед", вырвавший победу над "Ливерпулем" в экстра-таймах со счетом 4:3, дальше сразится с представляющим Чемпионшип "Ковентри".



А вот "Челси", днем ранее переигравший "Лестер" со счетом 4:2, вышел на действующего обладателя трофея в лице "Манчестер Сити".



Полуфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 20-21 апреля.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



"Ковентри" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" — "Челси"