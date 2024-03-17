Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии После окончания невероятно захватывающего матча на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Англии.

"Юнайтед", вырвавший победу над "Ливерпулем" в экстра-таймах со счетом 4:3, дальше сразится с представляющим Чемпионшип "Ковентри".

А вот "Челси", днем ранее переигравший "Лестер" со счетом 4:2, вышел на действующего обладателя трофея в лице "Манчестер Сити".

Полуфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 20-21 апреля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

"Ковентри" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" — "Челси"


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 17.03.2024 22:04 # superglor
    17.03.2024 21:14 #
    superglor

    Пригородные такие пригородные. Выдали матч жизни чтобы выкинуть зеропуков из квадрупла, а сами уже в следующем туре обосрутся от Ковентри.

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