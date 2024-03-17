Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
После окончания невероятно захватывающего матча на "Олд Траффорд" между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Англии.
"Юнайтед", вырвавший победу над "Ливерпулем" в экстра-таймах со счетом 4:3, дальше сразится с представляющим Чемпионшип "Ковентри".
А вот "Челси", днем ранее переигравший "Лестер" со счетом 4:2, вышел на действующего обладателя трофея в лице "Манчестер Сити".
Полуфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 20-21 апреля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
"Ковентри" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" — "Челси"
17.03.2024 22:00
Просмотров: 663
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
17.03.2024 21:14 #
superglor
Пригородные такие пригородные. Выдали матч жизни чтобы выкинуть зеропуков из квадрупла, а сами уже в следующем туре обосрутся от Ковентри.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий