"Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Голы Маркуса Рэшфорда и Амада Диалло во втором экстра-тайме позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 4:3 против "Ливерпуля" и выйти в полуфинал Кубка Англии.

"Красные дьяволы" очень бодро начали матч, и уже на четвертой минуте Маркус Рэшфорд обводящим ударом проверил голкипера мерсисайдцев Кувина Келлехера.



На девятой минуте гости ответили ударом Мохамеда Салаха по летящему мячу, но тот слегка разминулся с дальним углом ворот.



Обмен моментами продолжился на 10-й минуте. Келлехер отразил удар Алехандро Гарначо с острого угла, однако Скотт Мактоминей тут же сыграл на добивании — 1:0.



Гол придал "Юнайтед" уверенности. "Дьяволы" смотрелись предпочтительнее, и на 35-й минуте Мактоминей вполне мог оформить дубль, но пробил прямо в Келлехера.



На 37-й минуте Ватару Эндо закатил мяч в чужие ворота, однако ассистировавший ему Салах угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



"Ливерпуль" определенно прибавил под занавес первого тайма и сравнял счет. Дарвин Нуньес отбросил мяч внутри штрафной на Алексиса Макаллистера, который вторым касанием нанес удар с рикошетом — 1:1.



А уже в добавленное к первому тайму время гости даже вышли вперед. Салах добил мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного Андре Онана удара Нуньеса — 1:2.



Второй тайм начался с атак "Юнайтед", но безрезультатно, и довольно скоро "дьяволы" приуныли. Вдобавок "Ливерпуль" очень остро огрызался, свободно проходя центральную зону поля.



В концовке второго тайма темп был невысок, ничего не предвещало беды для гостей, но на 87-й минуте счет внезапно стал равным. Появившийся на замену Антони развернулся в штрафной на 180 градусов и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.



В заключительные минуты второго тайма Харви Эллиотт попал в штангу, а Рэшфорд из убойной позиции пробил мимо.



Дальше наступило время экстра-таймов. В первой 15-минутке Рэшфорд отметился еще одним промахом, хотя уже был зафиксирован офсайд. А вот Эллиотт попал, нанеся дальний удар с рикошетом от Кристиана Эриксена — 2:3.



Во втором экстра-тайме Келлехер не позволил отличиться Харри Магуайру, но уже в следующей атаке Мактоминей вывел на удар Рэшфорда, и Маркус из района 11-метровой отметки закатил мяч в ворота — 3:3.



А когда 30 минут экстра-таймов уже истекли, "Юнайтед" убежал в контратаку, и Амад Диалло, получив передачу от Гарначо, ворвался в штрафную и закатил мяч в дальний угол ворот — 4:3.



Матч вышел на славу. Команды показали захватывающий футбол, нанеся более полусотни ударов на двоих. Но "Юнайтед" и Эрику Тен Хагу эта победа была немного нужнее.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" — 4:3 (1:2) после экстра-таймов



Голы: Мактоминей 10, Антони 87, Рэшфорд 112, Диалло 120 — Макаллистер 45, Салах 45, Эллиотт 105.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Магуайр 71), Линделеф (Маунт 105), Варан (Диалло 85), Далот, Майну (Эриксен 80), Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд (Антони 71).



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Цимикас 101), Куанса, Ван Дейк, Робертсон (Брэдли 72), Макаллистер, Эндо, Собослаи (Эллиотт 72), Салах (Гакпо 77), Нуньес, Диас (Кларк 114).



Предупреждения: Фернандеш, Диалло — Макаллистер, Гомес, Келлехер.



Удаление: Диалло 120.