"Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Амад Диалло Голы Маркуса Рэшфорда и Амада Диалло во втором экстра-тайме позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 4:3 против "Ливерпуля" и выйти в полуфинал Кубка Англии.

"Красные дьяволы" очень бодро начали матч, и уже на четвертой минуте Маркус Рэшфорд обводящим ударом проверил голкипера мерсисайдцев Кувина Келлехера.

На девятой минуте гости ответили ударом Мохамеда Салаха по летящему мячу, но тот слегка разминулся с дальним углом ворот.

Обмен моментами продолжился на 10-й минуте. Келлехер отразил удар Алехандро Гарначо с острого угла, однако Скотт Мактоминей тут же сыграл на добивании — 1:0.

Гол придал "Юнайтед" уверенности. "Дьяволы" смотрелись предпочтительнее, и на 35-й минуте Мактоминей вполне мог оформить дубль, но пробил прямо в Келлехера.

На 37-й минуте Ватару Эндо закатил мяч в чужие ворота, однако ассистировавший ему Салах угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.

"Ливерпуль" определенно прибавил под занавес первого тайма и сравнял счет. Дарвин Нуньес отбросил мяч внутри штрафной на Алексиса Макаллистера, который вторым касанием нанес удар с рикошетом — 1:1.

А уже в добавленное к первому тайму время гости даже вышли вперед. Салах добил мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного Андре Онана удара Нуньеса — 1:2.

Второй тайм начался с атак "Юнайтед", но безрезультатно, и довольно скоро "дьяволы" приуныли. Вдобавок "Ливерпуль" очень остро огрызался, свободно проходя центральную зону поля.

В концовке второго тайма темп был невысок, ничего не предвещало беды для гостей, но на 87-й минуте счет внезапно стал равным. Появившийся на замену Антони развернулся в штрафной на 180 градусов и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.

В заключительные минуты второго тайма Харви Эллиотт попал в штангу, а Рэшфорд из убойной позиции пробил мимо.

Дальше наступило время экстра-таймов. В первой 15-минутке Рэшфорд отметился еще одним промахом, хотя уже был зафиксирован офсайд. А вот Эллиотт попал, нанеся дальний удар с рикошетом от Кристиана Эриксена — 2:3.

Во втором экстра-тайме Келлехер не позволил отличиться Харри Магуайру, но уже в следующей атаке Мактоминей вывел на удар Рэшфорда, и Маркус из района 11-метровой отметки закатил мяч в ворота — 3:3.

А когда 30 минут экстра-таймов уже истекли, "Юнайтед" убежал в контратаку, и Амад Диалло, получив передачу от Гарначо, ворвался в штрафную и закатил мяч в дальний угол ворот — 4:3.

Матч вышел на славу. Команды показали захватывающий футбол, нанеся более полусотни ударов на двоих. Но "Юнайтед" и Эрику Тен Хагу эта победа была немного нужнее.

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" — 4:3 (1:2) после экстра-таймов

Голы: Мактоминей 10, Антони 87, Рэшфорд 112, Диалло 120 — Макаллистер 45, Салах 45, Эллиотт 105.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Магуайр 71), Линделеф (Маунт 105), Варан (Диалло 85), Далот, Майну (Эриксен 80), Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд (Антони 71).

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Цимикас 101), Куанса, Ван Дейк, Робертсон (Брэдли 72), Макаллистер, Эндо, Собослаи (Эллиотт 72), Салах (Гакпо 77), Нуньес, Диас (Кларк 114).

Предупреждения: Фернандеш, Диалло — Макаллистер, Гомес, Келлехер.

Удаление: Диалло 120.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2024 21:10

Количество просмотров Просмотров: 4229

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 17.03.2024 22:11 # quavo
    Збс пидора четырехглазого поотенули на последок , чтоб не пиздел дохуя

    (ответить)

  2. marsimonyan-lfc 17.03.2024 22:09 # marsimonyan-lfc
    Цыган, значит биомусор (с) mafia

    (ответить)

  3. gunars 17.03.2024 22:06 # gunars
    Поздравляю адекватных фанов МЮ! Берите кубок!

    (ответить)

  4. dexter 17.03.2024 22:06 # dexter
    Надо убирать ссаный КАЛ и добавлять двухраундовое противостояние в КА со стадии 1/16 или 1/8.

    (ответить)

  5. butcher7777 17.03.2024 22:00 # butcher7777
    Ман Сити с трофеем)

    (ответить)

  6. hachidlo 17.03.2024 21:56 # hachidlo
    27.01.2024 20:46 #
    sausage

    По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
    Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1

    (ответить)

  7. manutd-20champ 17.03.2024 21:55 # manutd-20champ
    клоп весь матч хлопал в ладоши. а после матча стоял как обосраный и почему-то даже не похлопал.
    залупл вам а не квадрупл.

    (ответить)

  8. ooaaaa 17.03.2024 21:55 # ooaaaa
    мю будет обидно проиграть сити в финле :)

    (ответить)

  9. marsimonyan-lfc 17.03.2024 21:53 # marsimonyan-lfc
    С детства за Ковентри

    (ответить)

  10. marsimonyan-lfc 17.03.2024 21:53 # marsimonyan-lfc
    членси - сити

    Битва говна и мочи

    (ответить)

  11. girasimus 17.03.2024 21:52 # girasimus
    Клопп зря Салаха заменил, он бы зарешал.

    (ответить)

  12. narcot-fake 17.03.2024 21:51 # narcot-fake
    год назад обрыганы взяли залупл в мае, сейчас - в марте. молодцы!

    (ответить)

  13. truba 17.03.2024 21:50 # truba
    Фриц приуныл...

    (ответить)

  14. chelsea88 17.03.2024 21:49 # chelsea88
    Ковентри - мю.
    Сити - Челси.

    (ответить)

  15. takernotagiver 17.03.2024 21:49 # takernotagiver
    Я знаю, во всем виновата рука Эдегора

    (ответить)

  16. apl-nash 17.03.2024 21:49 # apl-nash
    И да, поздравлю-ка я синемордых "покупателей(с)", молодцы пенсы, взрослеют на глазах!

    (ответить)

  17. moneycity 17.03.2024 21:46 # moneycity
    Артурио, а зачем хач-полурослик подписал себя как "тихиня мой ёбырь"? Они совершили каминг-аут и признали свои половые связи? Ебаные болельщики ЛГБТ помойки.

    (ответить)

  18. ygyrbendar 17.03.2024 21:42 # ygyrbendar
    Бля нихуя на 90 минуте вырубил после свистка, думал что два матча будет

    (ответить)

  19. skychnie-oboi 17.03.2024 21:41 # skychnie-oboi
    По сути ошибка уебанна Элиота и Нуньеса решила матч.В простой ситуации давать подставку сопернику который и 3 паса не может связать.Будет урок для АПЛ - что выйти и разьебать МЮ под 5-0 не опуская игру до финального свистка.

    (ответить)

  20. tihinya-moiyobir 17.03.2024 21:38 # tihinya-moiyobir
    Нормас слили этот парашный недокубок. Больше времени будет на восстановление у парней.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: