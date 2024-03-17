"Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии
Голы Маркуса Рэшфорда и Амада Диалло во втором экстра-тайме позволили "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 4:3 против "Ливерпуля" и выйти в полуфинал Кубка Англии.
"Красные дьяволы" очень бодро начали матч, и уже на четвертой минуте Маркус Рэшфорд обводящим ударом проверил голкипера мерсисайдцев Кувина Келлехера.
На девятой минуте гости ответили ударом Мохамеда Салаха по летящему мячу, но тот слегка разминулся с дальним углом ворот.
Обмен моментами продолжился на 10-й минуте. Келлехер отразил удар Алехандро Гарначо с острого угла, однако Скотт Мактоминей тут же сыграл на добивании — 1:0.
Гол придал "Юнайтед" уверенности. "Дьяволы" смотрелись предпочтительнее, и на 35-й минуте Мактоминей вполне мог оформить дубль, но пробил прямо в Келлехера.
На 37-й минуте Ватару Эндо закатил мяч в чужие ворота, однако ассистировавший ему Салах угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
"Ливерпуль" определенно прибавил под занавес первого тайма и сравнял счет. Дарвин Нуньес отбросил мяч внутри штрафной на Алексиса Макаллистера, который вторым касанием нанес удар с рикошетом — 1:1.
А уже в добавленное к первому тайму время гости даже вышли вперед. Салах добил мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного Андре Онана удара Нуньеса — 1:2.
Второй тайм начался с атак "Юнайтед", но безрезультатно, и довольно скоро "дьяволы" приуныли. Вдобавок "Ливерпуль" очень остро огрызался, свободно проходя центральную зону поля.
В концовке второго тайма темп был невысок, ничего не предвещало беды для гостей, но на 87-й минуте счет внезапно стал равным. Появившийся на замену Антони развернулся в штрафной на 180 градусов и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.
В заключительные минуты второго тайма Харви Эллиотт попал в штангу, а Рэшфорд из убойной позиции пробил мимо.
Дальше наступило время экстра-таймов. В первой 15-минутке Рэшфорд отметился еще одним промахом, хотя уже был зафиксирован офсайд. А вот Эллиотт попал, нанеся дальний удар с рикошетом от Кристиана Эриксена — 2:3.
Во втором экстра-тайме Келлехер не позволил отличиться Харри Магуайру, но уже в следующей атаке Мактоминей вывел на удар Рэшфорда, и Маркус из района 11-метровой отметки закатил мяч в ворота — 3:3.
А когда 30 минут экстра-таймов уже истекли, "Юнайтед" убежал в контратаку, и Амад Диалло, получив передачу от Гарначо, ворвался в штрафную и закатил мяч в дальний угол ворот — 4:3.
Матч вышел на славу. Команды показали захватывающий футбол, нанеся более полусотни ударов на двоих. Но "Юнайтед" и Эрику Тен Хагу эта победа была немного нужнее.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" — 4:3 (1:2) после экстра-таймов
Голы: Мактоминей 10, Антони 87, Рэшфорд 112, Диалло 120 — Макаллистер 45, Салах 45, Эллиотт 105.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Магуайр 71), Линделеф (Маунт 105), Варан (Диалло 85), Далот, Майну (Эриксен 80), Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд (Антони 71).
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес (Цимикас 101), Куанса, Ван Дейк, Робертсон (Брэдли 72), Макаллистер, Эндо, Собослаи (Эллиотт 72), Салах (Гакпо 77), Нуньес, Диас (Кларк 114).
Предупреждения: Фернандеш, Диалло — Макаллистер, Гомес, Келлехер.
Удаление: Диалло 120.
17.03.2024 21:10
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Збс пидора четырехглазого поотенули на последок , чтоб не пиздел дохуя
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Цыган, значит биомусор (с) mafia
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Поздравляю адекватных фанов МЮ! Берите кубок!
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Надо убирать ссаный КАЛ и добавлять двухраундовое противостояние в КА со стадии 1/16 или 1/8.
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Ман Сити с трофеем)
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27.01.2024 20:46 #
sausage
По данным источника, футболисты были удивлены решением Клоппа, но в то же время воодушевились – команда настроена завоевать как можно большее трофеев перед уходом немца. Отмечается, что некоторые игроки назвали ситуацию «Последним танцем».
Ссытесь, чмохи?) И правильно делаете, как бы ни прикидывались спокойными как лёд.
Источник: http://fapl.ru/posts/105470/?c=1
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клоп весь матч хлопал в ладоши. а после матча стоял как обосраный и почему-то даже не похлопал.
залупл вам а не квадрупл.
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мю будет обидно проиграть сити в финле :)
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С детства за Ковентри
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членси - сити
Битва говна и мочи
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Клопп зря Салаха заменил, он бы зарешал.
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год назад обрыганы взяли залупл в мае, сейчас - в марте. молодцы!
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Фриц приуныл...
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Ковентри - мю.
Сити - Челси.
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Я знаю, во всем виновата рука Эдегора
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И да, поздравлю-ка я синемордых "покупателей(с)", молодцы пенсы, взрослеют на глазах!
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Артурио, а зачем хач-полурослик подписал себя как "тихиня мой ёбырь"? Они совершили каминг-аут и признали свои половые связи? Ебаные болельщики ЛГБТ помойки.
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Бля нихуя на 90 минуте вырубил после свистка, думал что два матча будет
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По сути ошибка уебанна Элиота и Нуньеса решила матч.В простой ситуации давать подставку сопернику который и 3 паса не может связать.Будет урок для АПЛ - что выйти и разьебать МЮ под 5-0 не опуская игру до финального свистка.
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Нормас слили этот парашный недокубок. Больше времени будет на восстановление у парней.
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