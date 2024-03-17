Хассельбайнк раскритиковал Галлахера, который не остановил Стерлинга от исполнения пенальти

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал полузащитника "синих" Конора Галлахера, который, будучи капитаном, не запретил Рахиму Стерлингу исполнить пенальти против "Лестера".

В воскресенье "Челси" отпраздновал победу 4:2 над "Лестером" и вышел в полуфинал Кубка Англии.



В первом тайме этого матча Стерлинг заработал пенальти и сам же решил его исполнить, но пробил неудачно, и голкипер "лис" Якуб Столарчик спас свою команду.



По мнению Хассельбайнка, Стерлинг нарушил субординацию — Рахим должен был отдать мяч Коулу Палмеру, а Галлахер должен был за этим проследить.



"Палмер — штатный пенальтист. Я сам был штатным пенальтистом, и при счете 1:0 я бы не отдал мяч. Не имеет значения, если кто-нибудь другой просит об этом".



"Думаю, команда и Галлахер как капитан должны были проследить за этим и сказать Стерлингу: "Нет, у нас есть пенальтист, он забил пять из пяти, ему и следует пробить". Счет был 1:0, и нам нужно бы решать исход матча", — цитирует Хассельбайнка Daily Mirror.