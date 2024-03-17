Почеттино: "Нам нужно поддержать Стерлинга, а не критиковать"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выступил в защиту своего вингера Рахима Стерлинга после победы 4:2 над "Лестером" в Кубке Англии.

Благодаря двум голам в компенсированное время "Челси" удалось вырвать победу против игравшего вдесятером "Лестера" и выйти в полуфинал Кубка Англии.



Эта победа далась бы "Челси" легче, если бы не расточительность Стерлинга, который в первом тайме не реализовал выход один на один и не забил пенальти, а во втором ужасным образом исполнил штрафной с убойной дистанции.



Публика "Стэмфорд Бридж" выразила свои чувства, освистав Стерлинга, однако Почеттино призывает фанатов довериться ему и поддержать 29-летнего англичанина.



"Нам нужно поддержать его, он удивительный игрок. У него за плечами более 10 лет опыта в Премьер-Лиге. Конечно, он сделал хороший вклад в победу. Ему слегка не повезло в некоторых эпизодах, когда он мог забить. Но мы являемся командой и должны поддерживать друг друга".



"Фанаты вольны выражать свои эмоции. Мы же со своей стороны пытаемся побудить фанатов не критиковать. Они хотят лучшего для нашей команды и игроков. Но у нас есть проект. Нам нужна поддержка и вера. Мы пытаемся кое-что создавать".



"Мы в процессе создания команды. Я очень хорошо знаю, как этим управлять. Фанаты хотят, чтобы мы выиграли матч, и мы это сделали. Фанаты хотят, чтобы мы отправились на "Уэмбли", и мы это сделали. Им нужно довериться мне и моему видению того, как будет лучше всего для клуба по моему мнению. Нам нужно уважать их мнение так же, как они уважают мои решения", — сообщил Почеттино BBC.



