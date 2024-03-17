Кейн приедет в сборную Англии, несмотря на травму

Харри Кейн Несмотря на травму лодыжки, нападающий "Баварии" Харри Кейн приедет в расположение сборной Англии.

Накануне 30-летний Кейн забил свой 31-й гол в этом сезоне Бундеслиги, отличившись против "Дармштадта". Но в концовке матча Харри запутался в сетке ворот и неудачно подвернул свою левую лодыжку.

Несмотря на это, сегодня "Бавария" официально подтвердила, что Кейн откликнулся на вызов в сборную, чей медицинский штаб будет находиться в контакте с английскими коллегами.

Добавим, 23 матча англичане проведут товарищеский матч против Бразилии, а три дня спустя сыграют против Бельгии.


Метки Бавария, Кейн, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2024 19:00

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