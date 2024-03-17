Кейн приедет в сборную Англии, несмотря на травму

Несмотря на травму лодыжки, нападающий "Баварии" Харри Кейн приедет в расположение сборной Англии.

Накануне 30-летний Кейн забил свой 31-й гол в этом сезоне Бундеслиги, отличившись против "Дармштадта". Но в концовке матча Харри запутался в сетке ворот и неудачно подвернул свою левую лодыжку.



Несмотря на это, сегодня "Бавария" официально подтвердила, что Кейн откликнулся на вызов в сборную, чей медицинский штаб будет находиться в контакте с английскими коллегами.



Добавим, 23 матча англичане проведут товарищеский матч против Бразилии, а три дня спустя сыграют против Бельгии.