"Челси" вырвал победу у "Лестера" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Челси" оформил выход в полуфинал Кубка Англии благодаря непростой победе 4:2 над "Лестером".

Хозяева "Стэмфорд Бридж" едва не открыли счет уже на шестой минуте, когда после подачи углового Коул Палмер пробил головой в штангу.



Со второй попытки "Челси" повезло больше. На 14-й минуте Николас Джексон ворвался в штрафную по правому краю, легко ушел от Янника Вестергора и прострелил к дальней штанге на свободного Марка Кукурелью — 1:0.



Вскоре "лисы" активизировались и провели ряд своих атак, а голкипер "синих" Роберт Санчес выглядел неуверенно.



Тем не менее, в середине второго тайма Абдул Фатави явным образом сбил в своей штрафной Рахима Стерлинга и заставил рефери назначить пенальти. Сам же пострадавший взялся исполнять 11-метровый, но не смог пробить голкипера "Лестера" Якуба Столарчика.



"Челси" не стал унывать, продолжив искать второй гол. Михаил Мудрик не смог пробить Столарчика, а Стерлинг, выйдя один на один, не попал по воротам.



И все-таки в самом конце первого тайма "синие" удвоили счет. Стерлинг ворвался в штрафную по левому краю и прострелил на границу вратарской, откуда в касание пробил Коул Палмер — 2:0.



Второй же тайм начался с гола "Лестера" — вернее, с автогола Дисаси. Оказавшись под прессингом, Аксель пнул мяч назад, а Санчеса вдруг не оказалось на воротах — 2:1.



Автогол Дисаси воодушевил гостей, которые явно поверили, что еще могут спасти эту игру. И на 62-й минуте счет стал равным. Стиви Мавидиди вошел в штрафную по левому краю, качнул защитника и закрутил мяч в дальний угол ворот — 2:2.



Теперь уже "лисы" захотели одержать победу, но на 72-й минуте нарвались на быстрый выпад соперника, и Каллум Дойл только фолом последней надежды на подступах к штрафной смог остановить Джексона. Так гости остались вдесятером.



В концовке "Челси" устроил отчаянный штурм, явно не желая играть экстра-таймы. Хороший момент вырвать победу имел на последней минуте основного времени Джексон, но пробил мимо.



Тем не менее, "синим" все же удалось реализовать численное преимущество. На второй компенсированной минуте вышедший на замену Кэрни Чуквуэмека сыграл в стенку с Палмером в штрафной, после чего направил мяч в ворота мимо Столярчика — 3:2.



А уже на восьмой добавленной минуте отличился и Нони Мадуэке, который с дистанции поразил верхний угол ворот — 4:2.



За весь матч "Лестер" нанес один удар в створ и забил два гола. Это говорит о том, что большинство проблем игроки "Челси" создали себе сами. "Синие" все же одержали победу, но могли это сделать гораздо комфортнее.



"Челси" — "Лестер" — 4:2 (2:0)



Голы: Кукурелья 14, Палмер 45, Чуквуэмека 90, Мадуэке 90 — Дисаси 51 (авт), Мавидиди 62.



"Челси": Санчес, Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл 90), Галлахер, Кайседо, Стерлинг (Мадуэке 86), Палмер, Мудрик (Чуквуэмека 78), Джексон.



"Лестер": Столарчик, Чоудури, Фас, Вестергор, Дойл, Ндиди (Коуди 78), Дьюсбери-Холл, Уинкс, Фатаву (Акгюн 63), Мавидиди (Джастин 63), Дака.



Предупреждения: Мавидиди, Коуди.



Удаление: Дойл 73.