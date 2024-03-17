"Сити" хочет обсудить новый контракт с Эдерсоном

"Манчестер Сити" хочет начать переговоры со своим голкипером Эдерсоном о новом контракте.

После окончания этого сезона у Эдерсона останется еще два года по действующему контракту, однако в "Сити" чувствуют, что 30-летний бразилец заслуживает награду за свою игру стабильно высокого уровня.



Как сообщает Daily Star, с помощью нового контракта Эдерсон сможет увеличить свою недельную зарплату со 120,000 до 200,000 фунтов.



Эдерсон является первым номером "Сити" после своего перехода из "Бенфики" летом 2017 за 35 миллионов фунтов — рекордную для голкипера сумму на тот момент.



Вместе с "горожанами" Эдерсон выиграл пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.