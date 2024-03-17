"Арсенал" не отпустит Салиба на Олимпийские игры

"Арсенал" готов блокировать участие своего защитника Вильяма Салиба на Олимпийских играх в Париже грядущим летом.

Сборную Франции на Олимпийских играх в Париже возглавит легенда "Арсенала" Тьерри Анри, который имеет право заявить на турнир трех возрастных игроков.



В качестве этих трех игроков Анри хочет взять Килиана Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна, тогда как Салиба квалифицируется в качестве игрока не старше 23 лет.



Однако поездка Салиба в Париж означала бы, что 22-летний защитник пропустит старт сезона 2024/25, и это не устраивает "Арсенал".



Как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" обладает властью блокировать участие Салиба в Олимпийских играх, поэтому "канониры" собираются расстроить Анри.



В 2021 году французы уже хотели взять Салиба на Олимпийские игры в Токио, однако Вильям отказался от этого, потому что не хотел пропустить значительную часть предсезонной подготовки с "Арсеналом".