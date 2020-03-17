Клопп объяснил, почему МЮ не был для него злейшим врагом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему не рассматривал "Манчестер Юнайтед" своим злейшим врагом.

Когда в 1986 году сэр Алекс Фергюсон возглавил "Юнайтед", то обозначил свою цель "сбросить с насеста" "Ливерпуль".



При Клоппе это, наконец, случилось, и сейчас "Ливерпуль" имеет 68 больших трофеев — на один больше, чем у "Юнайтед". Однако Юрген никогда не использовал это соперничество как источник вдохновения, потому что был сосредоточен на борьбе за титул Премьер-Лиги, к которой "красные дьяволы" отношения никогда не имели после ухода Фергюсона на пенсию.



"Я знаю, ту знаменитую фразу про насест, но когда я прибыл сюда, мне приходилось думать о других вещах, нежели о "Манчестер Юнайтед", если честно".



"В мой первый год лигу выиграл "Лестер", во второй год это был "Челси", затем "Манчестер Сити" начал выигрывать лигу. "Манчестер Юнайтед" не имел к этому отношения, это было не для меня. Я вообще не думаю о ком-либо еще. Если мы играем против них, то да. Если мы не играем против них, они могут делать, что пожелают. Я здесь не при чем, я не могу повлиять на это", — цитирует Клоппа The Telegraph.