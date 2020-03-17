Постекоглу высказался насчет шансов "Тоттенхэма" на четвертое место

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался насчет шансов своей команды занять четвертое место в Премьер-Лиге.

Накануне "Тоттенхэм" был разгромлен "Фулхэмом" со счетом 3:0, упустив возможность потеснить с четвертого места "Астон Виллу", которую "шпоры" победили в прошлый уикенд.



После дерби с "дачниками" Постекоглу саркастически ответил на вопрос о шансах "Тоттенхэма" занять четвертое место и дал понять, что его больше интересует игра команды, нежели турнирная позиция.



"Да, теперь все кончено. Мы просто смиримся с шестым местом!"



А что мне следует сказать на это? Сколько очков мы уступаем "Вилле", два? Много ли это, когда остается 10 матчей?"



"В психологическом плане я особо не переживаю насчет этого. Впереди еще 10 матчей, и предстоит много играть".



"Если бы мы одержали победу сегодня, мы бы ничего не гарантировали себе. То же самое, если бы мы проиграли на прошлой неделе".



"Предстоит сыграть еще 10 матчей, и я не переживаю о таких вещах. Для меня важно не просто занять место в таблице — мы можем стать четвертыми, и каждый будет счастлив. Это было бы замечательно, но для меня важно, как мы играем. Вот это меня интересует", — цитирует Постекоглу talkSPORT.