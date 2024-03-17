"Вест Хэм" вернется за Магуайром летом

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес собирается предпринять новую попытку заполучить защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

"Вест Хэм" пытался заполучить Магуайра еще прошлым летом, когда у Харри забрали капитанскую повязку в "Юнайтед".



"Вест Хэм" пробовал как арендовать Магуайра, так и приобрести, но не смог достичь компромисса с "Юнайтед" по компенсации и убедить самого Харри пойти на понижение зарплаты.



Однако The Sun утверждает, что грядущим летом Мойес вернется за Магуайром, ожидая, что в силу возраста и истекающего через год контракта Харри будет доступен по сниженной цене.



"Молотобойцы" надеются, что им хватит 15-20 миллионов фунтов для приобретения 31-летнего англичанина, который в 2019 году обошелся "красным дьяволам" в рекордные для защитника 85 млн. фунтов.



Добавим, в этом сезоне Магуайр сыграл 23 матча за "Юнайтед" во всех соревнованиях, забив два гола. Харри удалось вернуться в стартовый состав благодаря травмам конкурентов.